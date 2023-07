Il tennista Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali del torneo di Wimbledon

Martedì sera il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto in quattro set (6-2, 3-6, 6-2, 6-2) il russo Roman Safiullin ai quarti di finale di Wimbledon, qualificandosi così alle semifinali del torneo. Sinner, tra i tennisti più forti in attività e considerato uno dei più talentuosi della sua generazione, incontrerà il vincente della gara tra Andrey Rublev e Novak Djokovic, attualmente in corso. A 21 anni è il terzo italiano a qualificarsi alle semifinali del torneo inglese dopo Nicola Pietrangeli nel 1960 e Matteo Berrettini nel 2021. Per Sinner sarà inoltre la prima semifinale in un torneo del Grande Slam.

