Daniel Ricciardo rimpiazzerà Nyck De Vries come pilota dell’AlphaTauri in Formula 1

L’australiano Daniel Ricciardo rimpiazzerà l’olandese Nyck De Vries come pilota della scuderia AlphaTauri in Formula 1 fino al termine della stagione in corso. Ricciardo, che ha 34 anni, era già sotto contratto con la Red Bull — di cui l’AlphaTauri è una scuderia satellite — come pilota di riserva, dopo essere rimasto senza un posto da pilota ufficiale al termine della passata stagione, la sua dodicesima in Formula 1.

Da tempo si parlava di una possibile sostituzione di De Vries all’AlphaTauri visti i risultati deludenti ottenuti in questa prima parte di stagione: in dieci gare disputate non è mai andato oltre la dodicesima posizione e nella classifica generale è ultimo senza punti. L’AlphaTauri è ultima anche nella classifica costruttori, visto che l’altro suo pilota, il giapponese Yuki Tsunoda, ne ha ottenuti soltanto due.