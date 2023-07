Ci sono due morti e dodici dispersi a causa delle alluvioni nel sud del Giappone

Due persone sono morte e almeno dodici risultano disperse a causa delle gravi alluvioni che hanno colpito nelle ultime ore diverse zone del sud del Giappone. Le piogge più intense sono state nelle regioni di Kyushu e Chugoku, dove nel fine settimana molte strade si sono allagate a causa dell’esondazione di fiumi e frane, in particolare nelle province di Fukuoka e Oita, che si trovano sull’isola di Kyushu.

Un uomo è stato trovato morto in un veicolo che era caduto in un fiume nella provincia di Yamaguchi, nella regione di Chugoku, e un’altra persona nella provincia di Fukuoka, regione di Kyushu, dopo essere stata travolta da una frana. I soccorsi per rintracciare le persone disperse sono ancora in corso.