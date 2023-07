È stato indetto uno sciopero di 23 ore del personale di Trenitalia e Italo per giovedì 13 luglio

I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno indetto uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia e Italo, in programma dalle 3 di giovedì 13 luglio fino alle 2 di venerdì 14 luglio. In questa fascia oraria potrebbe quindi non essere del tutto garantito il normale funzionamento dei trasporti ferroviari.

Durante lo sciopero saranno garantite le corse nazionali elencate nelle tabelle diffuse da Trenitalia e quelle dei treni regionali nelle fasce orarie più utilizzate dai pendolari (6:00-9:00 e 18:00-21:00).