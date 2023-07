La Corte d’Appello olandese ha deciso che l’aeroporto di Amsterdam-Schiphol potrà limitare il numero di voli notturni e il transito di jet privati

Venerdì la Corte d’Appello di Amsterdam ha autorizzato il governo olandese a ridurre il numero di voli in partenza e in uscita all’aeroporto di Amsterdam-Schiphol, il più importante del paese e il terzo più grande d’Europa. La proposta di limitare i voli risale a qualche mese fa ma era stata bloccata da una sentenza del tribunale di Haarlem, una città dell’Olanda settentrionale.

Il 5 aprile 2023 l’aeroporto di Schiphol, che appartiene per il 92 per cento al governo olandese, aveva annunciato che avrebbe vietato i voli notturni e il transito di jet privati entro la fine del 2025 per ridurre l’inquinamento acustico e limitare le emissioni di CO2. I giudici di Haarlem, però, avevano ritenuto che il governo non avesse seguito correttamente le procedure previste dalle regole europee. Il governo olandese aveva dunque fatto appello contro la decisione.