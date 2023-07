La maggior parte dei quotidiani di oggi si occupa in apertura delle critiche della presidenza del Consiglio alla magistratura, accusata di voler avere un ruolo politico in vista delle elezioni europee dell’anno prossimo per la vicenda della gestione delle aziende della ministra del Turismo Santanchè e per l’imputazione coatta del sottosegretario alla Giustizia Delmastro decisa dalla giudice per le indagini preliminari di Roma. Qualche giornale apre invece sul contenuto del testamento di Silvio Berlusconi, il Manifesto e Avvenire si occupano delle persecuzioni del governo tunisino contro i migranti subsahariani, e la Verità continua a invocare inchieste sulle misure decise in Italia negli anni passati per contrastare la diffusione dell’epidemia da coronavirus.