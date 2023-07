Un pilota 18enne, Dilano van ‘t Hoff, è morto in un incidente durante una corsa di Formula 3 sul circuito di Spa, in Belgio

Il pilota 18enne Dilano van ‘t Hoff è morto sabato in un incidente durante una corsa automobilistica di Formula 3 sul circuito di Spa, in Belgio. Van ‘t Hoff è stato investito da un’altra auto durante una ripartenza dovuta alla pioggia. Il suo incidente è avvenuto a quattro anni di distanza dalla morte del pilota Anthoine Hubert, morto durante una gara di Formula 2 in un incidente nella stessa sezione del circuito di Spa. La gara a cui stava partecipando van ‘t Hoff faceva parte del Campionato FIA di Formula 3 europea regionale, in cui corrono soprattutto piloti molto giovani e talentuosi. Van ‘t Hoff correva sui go kart fin da bambino, e dal 2021 aveva iniziato a frequentare corse internazionali con la scuderia olandese MP Motorsport.