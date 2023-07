Sono due le notizie principali sulle quali aprono i giornali di oggi: la conclusione del Consiglio europeo senza un accordo sulle modifiche alle regole per la gestione dei migranti nei paesi dell’Unione Europea, per l’opposizione di Polonia e Ungheria alla norma che prevede la ridistribuzione obbligatoria fra i vari paesi, e gli scontri delle ultime notti in Francia dopo l’uccisione del diciassettenne Nahel M. da parte di un poliziotto. Il Fatto si occupa invece dell’inchiesta sulle società della ministra del Turismo Santanchè, Libero titola sull’occupazione in Italia, e i giornali sportivi aprono sul passaggio dal Napoli alla Juventus del direttore sportivo Giuntoli.