Jorge Martin ha vinto il Gran Premio di Germania della MotoGP

Jorge Martin ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGP che si è tenuto al circuito del Sachsenring. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac Racing ha preceduto sul traguardo Francesco Bagnaia, leader del Motomondiale, e il francese Johann Zarco. In classifica generale Bagnaia è primo con 160 punti seguito da Martin a 16 punti di distanza. Marc Marquez si era ritirato per una caduta durante il giro di riscaldamento, il cosiddetto warm up.