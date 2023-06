L’argentino Gonzalo Quesada sarà il prossimo allenatore della Nazionale italiana di rugby

L’ex giocatore argentino Gonzalo Quesada sarà il prossimo allenatore della Nazionale italiana maschile di rugby. Dal primo gennaio 2024 prenderà il posto del neozelandese Kieran Crowley, che concluderà il suo incarico iniziato nel 2021 con la Coppa del Mondo in programma in Francia tra settembre e ottobre.

Quesada è stato uno dei più noti rugbisti argentini degli anni Duemila e fino alla stagione appena conclusa ha allenato lo Stade Français, una delle due squadre parigine del campionato francese. Con l’Italia ha firmato un contratto valido dal primo gennaio 2024 fino alla Coppa del Mondo del 2027 in Australia: sarà quindi già in carica per la prossima edizione del torneo Sei Nazioni.