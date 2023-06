In Pakistan e India 150mila persone sono state fatte evacuare in previsione dell’arrivo del ciclone Biparjoy

In Pakistan e India circa 150mila persone sono state fatte evacuare in previsione del passaggio del ciclone Biparjoy, che ci si aspetta porterà piogge intense e venti forti su gran parte della regione. Biparjoy, che significa “disastro” in bengalese, si è formato nel mar Arabico e secondo le analisi dei meteorologi si sta avvicinando alle coste occidentali dell’India e a quelle del Pakistan con raffiche di vento che arrivano fino a 150 chilometri all’ora.

Ci si attende che il ciclone arrivi giovedì sera nello stato indiano del Gujarat, dove sono state evacuate 67mila persone; passerà anche lungo le coste della provincia di Sindh, in Pakistan, dove ne sono state fatte evacuare 81mila. Le autorità locali hanno avvertito del rischio di forti mareggiate e allagamenti. In numerosi porti sono state sospese le attività.