Sui quotidiani di stamattina non c’è un’unica notizia di apertura: si continua a parlare dell’applicazione del PNRR, del breve ricovero del Papa per una bronchite, delle discussioni interne al governo. I giornali di destra ce l’hanno soprattutto con l’imprenditore Carlo De Benedetti per alcune cose che ha detto sulla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Quelli sportivi si occupano soprattutto della sconfitta dell’Inter e della vittoria della Juventus, in Serie A.