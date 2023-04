Un giudice del Tennessee ha sospeso la prima legge contro gli spettacoli di drag queen negli Stati Uniti

Pubblicità

La legge del Tennessee vieta tutti gli spettacoli di “cabaret per adulti” in cui siano presenti «ballerini in topless, cubisti, spogliarellisti o imitatori di uomini o donne» negli spazi pubblici o dove è probabile che siano visti da minori di 18 anni. Anche se non parla apertamente di drag queen e drag king – artisti e artiste che ballano, cantano e fanno imitazioni indossando abiti e trucco spesso volutamente esuberanti per estremizzare la femminilità o mascolinità del proprio personaggio – i legislatori che ci hanno lavorato hanno detto più volte che lo scopo principale della misura è limitare gli «spettacoli di drag queen sessualmente allusivi», che ritengono inappropriati per i bambini. Da tempo i Repubblicani si stanno spostando ancora più a destra soprattutto su temi come i diritti delle minoranze etniche e della comunità LGBTQ+.