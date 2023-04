La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dell’incontro di ieri fra il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni nel quale il tema principale è stata l’attuazione dei progetti del PNRR e i ritardi di cui hanno parlato negli ultimi giorni anche alcuni ministri. L’altra notizia presente su tutte le prime pagine e in apertura su qualche giornale sono le parole sull’attentato partigiano di via Rasella a Roma del 1944 del presidente del Senato La Russa, che hanno provocato reazioni per l’evidente falsità di quanto dichiarato. Il Corriere della Sera ipotizza invece nuove iniziative del governo sulla gestione dei migranti, il Sole 24 Ore apre sui dati dell’inflazione a marzo, il Giornale si occupa della chiusura delle indagini sulle cooperative gestite dalla suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, la Verità difende la scelta del governo di vietare la produzione e il commercio di alimenti e mangimi sintetici, e il Dubbio apre sull’incriminazione dell’ex presidente degli Stati Uniti Trump.