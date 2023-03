È stata negata la libertà vigilata a Oscar Pistorius, l’ex atleta paralimipico sudafricano in carcere per l’omicidio della fidanzata

Venerdì è stata negata la libertà vigilata a Oscar Pistorius, l’ex atleta paralimipico sudafricano in carcere per aver ucciso nel 2013 la fidanzata Reeva Steenkamp. All’epoca Pistorius si difese dicendo di averla scambiata per un ladro entrato in casa.

Pistorius ha 36 anni ed è un ex campione paralimpico assai noto. Nel 2012 partecipò anche alle Olimpiadi di Londra, il primo atleta a partecipare privo degli arti inferiori, con le protesi. Sta scontando una pena a 13 anni di carcere: era autorizzato a chiedere la libertà vigilata avendo scontato più di metà della sua condanna.