Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della risoluzione approvata dal Parlamento europeo che condanna l’Italia per la decisione di impedire la trascrizione da parte dei comuni italiani dei certificati di nascita dei figli nati all’estero con la gestazione per altri, altri titolano sul calo delle bollette dell’energia previsto a partire da aprile, altri ancora seguono le notizie sui ritardi nell’esecuzione dei progetti previsti nel PNRR. Il Corriere della Sera apre sull’arresto in Russia di un giornalista americano accusato di spionaggio, e il Manifesto critica la gestione dei migranti una volta sbarcati in Italia.