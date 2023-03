Midjourney, sito per creare immagini con l’intelligenza artificiale, ha tolto il periodo di prova gratuito per via di recenti abusi della piattaforma

Midjourney, una delle più popolari piattaforme per generare immagini con l’intelligenza artificiale, ha annunciato che smetterà di offrire un periodo di prova gratuito agli utenti che vogliono testarla perché di recente la funzione è stata ampiamente abusata. Finora, Midjourney permetteva a chiunque di generare 25 immagini gratuitamente prima di cominciare a pagare un abbonamento da 10 euro al mese.

Il 15 marzo è stata rilasciata una nuova versione di Midjourney che ha migliorato notevolmente la qualità delle immagini generate dall’intelligenza artificiale che ritraggono delle persone. La nuova tecnologia è stata velocemente utilizzata da vari utenti per creare immagini molto realistiche e simili a effettive fotografie, diventate presto virali: è il caso della foto di papa Francesco che indossa un vistoso piumino bianco imbottito e di quella che ritrae l’arresto (non davvero avvenuto) dell’ex presidente statunitense Donald Trump.

Di fronte alla possibilità che la propria tecnologia venga usata a fini di disinformazione Midjourney (che si è a lungo distinta per le pratiche di moderazione dei contenuti molto meno severe di rivali come DALL-E) ha deciso di non modificare le proprie politiche, ma di limitare semplicemente la possibilità di usarla gratuitamente.