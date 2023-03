Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sulle decisioni del Consiglio dei ministri di ieri, con i decreti contenenti nuovi aiuti economici per ridurre le bollette del gas e modifiche alle regole degli appalti pubblici e il disegno di legge sul divieto di commercializzare alimenti e mangimi sintetici; altri si occupano dei ritardi nell’attuazione dei progetti previsti dal PNRR e della possibilità che venga modificato, altri ancora aprono sulla decisione della Corte di Cassazione francese, che ha confermato la scelta di non estradare in Italia dieci persone condannate per reati di violenza politica commessi fra gli anni Settanta e Ottanta. Il Manifesto si occupa invece delle restrizioni all’accoglienza dei migranti decise dal governo, mentre Avvenire commenta i dati di un rapporto della Fondazione Cariplo sulla povertà in Italia.