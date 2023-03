Un uomo ha ucciso a coltellate due donne in un centro islamico ismailita di Lisbona, in Portogallo

Martedì mattina un uomo ha ucciso a coltellate due donne in un centro islamico di Lisbona, in Portogallo. L’accoltellamento è stato compiuto verso le 11 locali (le 12 in Italia) nell’Ismaili Center, luogo di ritrovo della comunità musulmana ismailita (una corrente dell’Islam sciita). La polizia è intervenuta sul posto e ha sparato all’aggressore per fermarlo, ferendolo: l’uomo, di origine afghana, era armato di un grosso coltello e ha ferito diverse altre persone, di cui però non si sa il numero esatto. Il primo ministro portoghese António Costa ha commentato la vicenda dicendo che è ancora prematuro ipotizzare la causa dell’aggressione, ma ha aggiunto che «tutto indica che sia stato un atto isolato».