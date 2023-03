I giornali di oggi dedicano l’apertura alle notizie sui viaggi dei migranti nel Mediterraneo per cercare di raggiungere l’Europa: i titoli si occupano della quantità di sbarchi degli ultimi giorni che sta mettendo in difficoltà le strutture di prima accoglienza, delle accuse della Guardia costiera italiana alle navi delle organizzazioni non governative di essere un ostacolo ai soccorsi, e del blocco nel porto di Lampedusa della nave Louise Michel, finanziata dall’artista Banksy, con l’accusa di aver violato le norme dell’ultimo decreto del governo sui salvataggi in mare. Il Messaggero apre sulle modifiche alle regole per gli appalti a cui sta lavorando il governo, il Fatto cerca di difendere il superbonus edilizio, la Verità prosegue la campagna contro la gestione della pandemia, e Domani si occupa del Partito Democratico e delle prime scelte da segretaria di Elly Schlein. I giornali sportivi commentano la vittoria dell’Italia con Malta nella seconda partita delle qualificazioni agli Europei di calcio maschile dell’anno prossimo.