Antonio Conte non è più l’allenatore della squadra di calcio inglese del Tottenham

Domenica la squadra di calcio inglese del Tottenham ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore italiano Antonio Conte, che quindi lascia l’incarico assunto nel novembre del 2021. Verrà temporaneamente sostituito dal suo vice, Cristian Stellini, e dall’ex giocatore Ryan Mason.

A dieci giornate dal termine del campionato, il Tottenham si trova in quarta posizione, mentre nelle coppe è già stato eliminato. Da tempo Conte si lamentava della mancanza di unità e qualità della rosa e in una recente conferenza stampa aveva fatto capire di non avere più fiducia nel progetto per continuare ad allenare la squadra nelle ultime dieci giornate di Premier League.