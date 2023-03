Almeno due persone sono morte e nove risultano disperse a causa di un’esplosione in una fabbrica di cioccolato in Pennsylvania

Almeno due persone sono morte e nove risultano disperse a causa di un’esplosione in una fabbrica di cioccolato a West Reading, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Il capo della polizia locale ha detto che ci sono anche diversi feriti, ma non ha comunicato un numero preciso. L’esplosione nella fabbrica è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 24 marzo: ha distrutto un edificio e ne ha danneggiati altri lì vicino, in parte residenziali. Al momento non sono note le cause. La fabbrica, la R.M. Palmer, è attiva dal 1948, e ci lavorano oltre 800 persone. Il momento dell’esplosione è stato in parte ripreso da una vicina webcam meteorologica.

BREAKING: Massive #explosion at the RMPalmer Factory in West Redding. Our weather cameras caught the explosion. Almost at the scene to learn more from police. RMPalmer is a big chocolate candy maker, and makes a lot of Easter candy. @FOX29philly pic.twitter.com/Jgpjbyt7fN — Eddie Kadhim Journalist (@KadhimWrites) March 24, 2023