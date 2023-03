Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della polemica sulle parole per la commemorazione del massacro delle Fosse Ardeatine della presidente del Consiglio Meloni, che non ha fatto riferimento all’antifascismo, altri titolano sulla giornata difficile delle borse europee, in ribasso per le forti perdite di Deutsche Bank, altri ancora aprono sul richiamo del presidente della Repubblica Mattarella sui ritardi del PNRR. Il Corriere della Sera e Avvenire rimangono sui risultati del Consiglio europeo di Bruxelles, la Stampa si occupa della proposta di legge di Fratelli d’Italia che vuole abolire il reato di tortura, e Libero segue il processo Open Arms.