C’è stata una valanga in Val Veny, in Valle d’Aosta: ci sono due sciatori dispersi

Intorno alle 13 di domenica c’è stata una valanga in Val Veny, vallata alpina della Val d’Aosta a ovest di Courmayeur. La valanga è stata avvistata da alcuni sciatori che hanno dato l’allarme e avvertito il soccorso alpino. A causa delle condizioni meteo sfavorevoli non è stato possibile inviare un elicottero sul posto, e quindi una squadra composta da tecnici del soccorso Alpino Valdostano, guardia di finanza e medici rianimatori è partita via terra. I soccorritori hanno fatto sapere che due scialpinisti risultano dispersi.