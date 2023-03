C’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 in Ecuador: sono morte almeno 14 persone

Sabato sera c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 6.8 nel sud dell’Ecuador: l’epicentro è stato rilevato a 10 chilometri dalla città di Balao, nella provincia di Guayas. Il terremoto, che è stato sentito anche in molte zone del nord del Perù, ha fatto crollare più di 40 case e ne ha danneggiate un centinaio: almeno 14 persone sono morte nei crolli e quasi 400 sono rimaste ferite.

Ecuador President Guillermo Lasso says a strong earthquake has killed 12. Buildings were also reported damaged after the quake hit southern Ecuador and northern Peru. pic.twitter.com/MGMFZIKKxt

— The Associated Press (@AP) March 18, 2023