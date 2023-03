Sono due le notizie principali su cui aprono i giornali di oggi: il mandato di arresto per il presidente russo Putin emesso dalla Corte penale internazionale con l’accusa di crimini di guerra per la deportazione di bambini dall’Ucraina alla Russia, e l’intervento della presidente del Consiglio Meloni al congresso della CGIL a Rimini. Il Sole 24 Ore si occupa invece della riforma fiscale promossa dal governo, mentre i giornali sportivi commentano l’esito del sorteggio di quarti di finale e semifinali di Champions League, ipotizzando già la presenza di una squadra italiana in finale.