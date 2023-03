In Iran l’attivista Sepideh Gholian è stata rilasciata dopo 4 anni di prigione, dal carcere aveva denunciato gli abusi sulle donne

In Iran l’attivista e giornalista Sepideh Gholian è stata rilasciata dopo oltre quattro anni passati in prigione: lo ha annunciato attraverso un video pubblicato sui suoi profili social. Gholian ha 28 anni, era stata arrestata una prima volta nel 2018 in seguito a una protesta sindacale a cui aveva partecipato come giornalista: dal carcere aveva denunciato ripetutamente, attraverso lettere e messaggi, gli abusi a cui sono soggetti nelle carceri iraniane i prigionieri politici e in particolare le donne. In una delle ultime lettere, a gennaio, aveva raccontato le torture con cui vengono estorte le false confessioni.

Brevemente rilasciata su cauzione dopo qualche mese nel 2018, nel gennaio 2019 era stata di nuovo arrestata e condannata a cinque anni per crimini “contro la sicurezza nazionale”. Nel video con cui ha dato l’annuncio del rilascio Gholian indossa un vestito tradizionale, non ha il velo e pronuncia alcuni slogan contro la Guida Suprema Ali Khamenei. Nel messaggio che lo accompagna invoca la liberazione di altre prigioniere politiche iraniane.

بعد از چهار سال و هفت ماه از پرونده هفت‌تپه آزاد شدم. این‌‌بار به امید آزادی ایران اومدم بیرون! به امید آزادی خیلی زود عزیزانم سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، زهرا زه‌‌تاب‌چی، بهاره هدایت، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی و همه زندانیان سیاسی مخصوصا زنان زندانی. #ژن_ژیان_ئازادی pic.twitter.com/xsatUX1vZf — sepideqoliyan (@sepideqoliyan) March 15, 2023

