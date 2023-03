La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura del salvataggio da parte della Guardia costiera e della Marina militare di alcune imbarcazioni di migranti in difficoltà al largo delle coste della Calabria con oltre 1.300 persone a bordo e della manifestazione di oggi a Cutro per protestare contro le morti nel Mediterraneo. Repubblica e il Sole 24 Ore titolano invece sul fallimento della Silicon Valley Bank negli Stati Uniti, il Messaggero apre su nuovi aiuti economici per ridurre le tariffe energetiche, il Giornale apre sulle indagini della magistratura sul Movimento 5 Stelle, il Secolo XIX e il Resto del Carlino si occupano della sentenza del Consiglio di Stato contro la proroga delle concessioni balneari, Libero se la prende con la pallavolista Paola Egonu per la scelta di tornare a giocare a Milano dopo le sue parole sul razzismo in Italia, e la Verità e il Fatto affrontano due loro grandi classici: il primo le critiche alle misure per il contrasto della pandemia, il secondo i rapporti con la giustizia di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. I giornali sportivi commentano la sconfitta dell’Inter con lo Spezia nell’anticipo della giornata di Serie A.