I giornali di oggi si occupano in apertura del Consiglio dei ministri tenuto ieri a Cutro, in Calabria, dove quasi due settimane fa sono morte più di settanta persone nel naufragio di un’imbarcazione di migranti: il decreto approvato dal governo per contrastare l’immigrazione irregolare e agevolare il flusso di migranti regolari prevede pene più severe per chi favorisce l’immigrazione clandestina, misure per semplificare le espulsioni, il potenziamento dei centri di permanenza e il ripristino dei flussi d’ingresso per la regolarizzazione dei lavoratori non comunitari. Il Sole 24 Ore apre invece sulla riforma del fisco a cui sta lavorando il governo, la Verità titola anche oggi sulle indagini della magistratura sulla pandemia, mentre i giornali sportivi commentano le vittorie di Juventus e Roma nell’andata degli ottavi di finale di Europa League.