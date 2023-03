C’è stato un terremoto di magnitudo 4.4 in Umbria, con epicentro vicino a Perugia

Giovedì pomeriggio c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in Umbria, con epicentro a Umbertide, città a circa 20 chilometri dal capoluogo regionale, Perugia. La scossa, con ipocentro a 10 km di profondità, è stata sentita in molte zone della regione, ma anche nelle Marche e in Toscana: al momento non ci sono notizie di danni o feriti.