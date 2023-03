Il Consiglio dei ministri che si terrà oggi a Cutro, in Calabria, e i provvedimenti che dovrebbe esaminare sull’arrivo dei migranti in Italia sono la notizia di apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi, che sottolineano le divisioni nel governo sulle nuove pene che dovrebbero essere decise per gli scafisti e sull’apertura di canali per l’ingresso regolare dei migranti. Repubblica apre invece con un’intervista al primo ministro israeliano Netanyahu in visita in Italia, il Messaggero anticipa modifiche per l’IVA sui beni essenziali, la Verità, Libero e il Dubbio si occupano delle inchieste sulla gestione della pandemia, il Manifesto titola sulle manifestazioni per la giornata internazionale della donna, e i giornali sportivi festeggiano la qualificazione del Milan ai quarti di finale di Champions League grazie al pareggio con il Tottenham.