Nove poliziotti sono stati uccisi in un attentato suicida a Sibi, nella regione del Belucistan, in Pakistan

Lunedì mattina nove poliziotti sono stati uccisi in un attentato suicida vicino alla città di Sibi, nella regione del Belucistan, nel sud-ovest del Pakistan. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, un uomo in moto si è avvicinato al camion su cui viaggiavano i poliziotti e si è fatto esplodere: nell’attentato altri sette poliziotti sono stati feriti. Al momento non ci sono state rivendicazioni ma si pensa che l’attentato possa essere stato compiuto da un componente dell’Esercito di liberazione del Belucistan, un gruppo di miliziani che opera nella provincia del Belucistan, la più estesa e povera del Pakistan, che da anni combatte contro lo stato pakistano per chiedere il diritto di autodeterminazione della popolazione beluci.