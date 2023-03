La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura alla gestione degli arrivi dei migranti in Italia, con ipotesi su provvedimenti a cui starebbe lavorando il governo per accoglierne regolarmente una quota e per prevedere pene più severe per gli scafisti, e al naufragio di domenica scorsa sulla costa calabrese ionica, con le indagini sui mancati soccorsi, le parole del Papa durante l’Angelus e la cerimonia sulla spiaggia di Cutro. Il Corriere della Sera e la Verità aprono invece sull’inchiesta della procura di Bergamo sulla pandemia, il Giornale titola sulle violenze durante la manifestazione anarchica di sabato a Torino, e i giornali sportivi commentano i risultati della domenica in Serie A, con le vittorie della Roma sulla Juventus e dell’Inter sul Lecce.