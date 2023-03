Alfredo Cospito è stato di nuovo trasferito in ospedale

Alfredo Cospito, l’anarchico che da mesi sta protestando contro il regime carcerario del 41-bis con uno sciopero della fame, è stato nuovamente trasferito dal centro clinico del carcere di Opera di Milano, dove era detenuto da fine gennaio, al reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo. Lo ha fatto sapere l’ANSA, citando fonti del Dipartimento di amministrazione penitenziaria (DAP).

Cospito era stato trasferito una prima volta all’ospedale San Paolo di Milano lo scorso 11 febbraio, dopo che le sue condizioni di salute erano molto peggiorate per via dello sciopero della fame. Dopo circa due settimane era tornato in carcere.

Il 24 febbraio la Corte di Cassazione aveva respinto il suo ricorso contro il regime del 41-bis e Cospito aveva poi fatto sapere di aver sospeso gli integratori – potassio e zucchero – che aveva assunto nei giorni precedenti all’udienza. La sua medica di fiducia aveva già detto che le condizioni di Cospito sarebbero peggiorare di nuovo, se non avesse ricominciato ad assumere integratori.

