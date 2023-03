Max Verstappen con la Red Bull ha vinto il Gran Premio del Bahrein, il primo della stagione di Formula 1

Max Verstappen, pilota olandese della Red Bull, ha vinto il Gran Premio del Bahrein, prima gara del Mondiale 2023, precedendo il compagno di squadra Sergio Perez, che è arrivato secondo: le due Red Bull sono rimaste in testa per tutto il Gran Premio. L’Aston Martin di Fernando Alonso ha chiuso al terzo posto davanti alla Ferrari di Carlos Sainz, il cui compagno di squadra Charles Leclerc è stato costretto al ritiro per problemi al motore quando mancavano sedici giri alla fine ed era in terza posizione. La Mercedes di Lewis Hamilton è arrivata quinta. La prossima gara del Mondiale di Formula 1 è prevista fra due settimane in Arabia Saudita.