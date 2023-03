C’è stato un grosso incendio in un campo profughi rohingya in Bangladesh

Domenica attorno alle 14.45 (le 9.45 in Italia) si è sviluppato un grosso incendio nel campo profughi per persone rohingya di Balukhali, vicino alla città di Cox’s Bazar, nel sudest del Bangladesh. Al momento le cause dell’incendio non sono note e non sono stati segnalati feriti. Le fiamme però hanno distrutto circa 2mila abitazioni, e il commissario per i rifugiati nel Bangladesh, Mijanur Rahman, ha detto che si stima che ci siano circa 12mila persone sfollate. L’incendio è stato spento nel giro di circa tre ore, ma secondo un portavoce della Croce Rossa Internazionale i danni sono «enormi»: oltre ad aver distrutto vari luoghi di preghiera e aree destinate all’insegnamento, l’incendio ha danneggiato gli impianti idrici del campo.

I rohingya sono un grande gruppo etnico di religione musulmana, le cui comunità si trovano per lo più in Bangladesh e in Myanmar, due paesi confinanti dell’Asia meridionale. La maggior parte dei profughi che vivono nel campo di Balukhali era scappata dal Myanmar a partire dal 2017, quando l’esercito birmano aveva compiuto una serie di brutali operazioni militari, con stupri sistematici e uccisioni indiscriminate. Centinaia di migliaia di persone erano fuggite appunto nel vicino Bangladesh, dove vivono ancora oggi in campi profughi per lo più improvvisati, sovraffollati e con pessime condizioni sanitarie. È piuttosto frequente che in questi campi si verifichino incendi, anche di natura dolosa: nel marzo del 2021 15 profughi morirono e circa 50mila rimasero senza casa a causa di un enorme incendio, sempre nel campo di Balukhali.