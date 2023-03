Max Verstappen partirà dalla pole position nel primo Gran Premio della stagione di Formula 1

Max Verstappen della Red Bull partirà dalla pole position nel Gran Premio del Bahrein di Formula 1, il primo della stagione. Nella gara in programma domenica pomeriggio, Verstappen partirà davanti al compagno di squadra Sergio Perez e alle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Per il pilota olandese campione del mondo in carica da due stagioni è la ventunesima pole position ottenuta in carriera.

PROVISIONAL CLASSIFICATION Here's how everyone crossed the line in our first qualiying session of the season!#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/tUOEzkNvjW — Formula 1 (@F1) March 4, 2023

