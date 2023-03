Almeno 17 persone sono morte per un incendio in un deposito di carburante a Giacarta, in Indonesia

Almeno 17 persone sono morte a causa dell’incendio in un deposito di carburante a Giacarta, la capitale dell’Indonesia. L’incendio si era sviluppato venerdì attorno alle 20 (le 14 in Italia) in un deposito gestito dalla società energetica nazionale, Pertamina: si è poi esteso ad alcune abitazioni vicine, danneggiandole e provocando l’evacuazione di centinaia di residenti. Le cause dell’incendio, che secondo un portavoce di Pertamina è stato spento attorno alle 22.30, non sono ancora note. Tra le persone morte ci sono due bambini. Sono stati segnalati anche circa 50 feriti.