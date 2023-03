La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura ancora del naufragio di domenica mattina dell’imbarcazione di migranti sulla costa ionica calabrese, con la visita a Crotone del presidente della Repubblica Mattarella per rendere omaggio alle vittime e la richiesta di documenti da parte della procura di Crotone per indagare sulle responsabilità del naufragio. Altri giornali si occupano della chiusura dell’inchiesta della procura di Bergamo sulla diffusione della pandemia, nella quale sono indagate diverse persone fra le quali gli ex presidente del Consiglio e ministro della Salute Conte e Speranza, il presidente della Regione Lombardia Fontana e dirigenti della sanità pubblica, mentre il Manifesto apre sull’approvazione da parte delle regioni del progetto di legge di riforma sull’autonomia e il Sole 24 Ore titola sui dati su occupazione e inflazione in Italia.