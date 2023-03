Celebripost

Due eventi si distinguono tra le foto di famosi raccolte nell’ultima settimana: chi c’era o è stato premiato agli Screen Actors Guild Awards, premi consegnati agli attori e attrici dall’omonimo sindacato di cui fanno parte più di 100mila attori americani; e chi si è visto alle sfilate delle settimane della moda, prima a Milano e poi a Parigi. Tra i primi ci sono Zendaya, Cara Delevingne, Brendan Fraser, Andrew Garfield ed Eddie Redmayne; tra i secondi Naomi Campbell, Hunter Schafer, Jared Leto, Damiano David e Victoria De Angelis. Intorno rimangono facce che probabilmente avrete visto in giro, come Courteney Cox, Lisa Kudrow e Jennifer Aniston alla cerimonia per la stella di Cox sulla Hollywood Walk of Fame, o che dicono qualcosa delle prossime uscite di film e serie tv, come la terza stagione di Mandalorian con Pedro Pascal o del film Creed III con Jonathan Majors, Tessa Thompson e Michael B. Jordan.