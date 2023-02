Ci sono cose diverse sulle prime pagine dei giornali di oggi: Repubblica apre sulle elezioni primarie per eleggere il nuovo segretario del Partito Democratico (PD), previste per oggi tra i due candidati Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, mentre il Corriere della sera e La Stampa hanno dedicato la loro apertura alle discussioni nel governo sulle concessioni balneari. Sul tema, venerdì il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva espresso riserve firmando la conversione in legge del decreto “Milleproroghe”, il provvedimento che il governo usa quasi ogni anno per prorogare norme in scadenza e di cui il parlamento non è riuscito a occuparsi. Un’altra notizia piuttosto presente sono le tensioni e le proteste dovute al respingimento, da parte della Corte di Cassazione, del ricorso del detenuto anarchico Alfredo Cospito contro il regime detentivo del 41-bis a cui è sottoposto, e contro cui sta conducendo uno sciopero della fame da oltre 4 mesi.