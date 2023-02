Il primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina e l’inizio della guerra fra i due paesi sono ricordati in apertura su molti giornali di oggi, e alcuni associano a questa notizia le preoccupazioni per il possibile sostegno della Cina alla Russia e il voto di una risoluzione di condanna per la Russia da parte delle Nazioni Unite. L’altra notizia in apertura su diversi quotidiani sono le critiche del ministro dell’Istruzione Valditara alla lettera scritta da una preside di un liceo fiorentino per condannare l’aggressione di un gruppo di studenti da parte di sei membri del movimento giovanile di destra radicale Azione Studentesca. I giornali sportivi commentano la vittoria sul Nantes della Juventus, che si qualifica agli ottavi di finale di Europa League insieme alla Roma.