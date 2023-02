Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, per la maggior parte legate alla guerra fra Russia e Ucraina: l’attacco informatico di ieri verso diversi siti italiani di cui sarebbe responsabile un gruppo legato alla Russia, conseguenza della visita della presidente del Consiglio Meloni a Kiev, le diverse posizioni nel governo italiano sull’invio di armi all’Ucraina, le parole di una portavoce del governo russo in difesa di Berlusconi, criticato dal presidente ucraino Zelensky, e le nuove minacce del presidente russo Putin alla Moldavia. Il Sole 24 Ore apre invece sull’andamento dell’inflazione, il Messaggero intervista il ministro per la Pubblica amministrazione Zangrillo, Libero titola sulle minacce al ministro dell’Istruzione Valditara durante la manifestazione contro le violenze fasciste a Firenze, e i giornali sportivi commentano la vittoria dell’Inter con il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.