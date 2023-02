Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dell’assoluzione di Silvio Berlusconi in primo grado nel processo “Ruby ter”, nel quale era accusato di corruzione in atti giudiziari, perché il fatto non sussiste. Fanno eccezione Avvenire e il Manifesto, che titolano sui naufragi di imbarcazioni che trasportavano migranti davanti alle coste della Libia e in Spagna, che hanno provocato oltre 140 morti, la Verità, che segue la vicenda del divieto di vendita di automobili nuove a benzina e diesel a partire dal 2035, Domani, che si occupa dei rapporti fra il governo italiano e l’Unione Europea, e il Tempo, che apre sulla conferma da parte del ministro della Giustizia Nordio del regime carcerario del 41-bis per Alfredo Cospito.