Pharrell Williams sarà il nuovo direttore creativo della linea maschile di Louis Vuitton

La casa di moda di lusso francese Louis Vuitton ha annunciato che il nuovo direttore creativo della sua linea di abbigliamento maschile sarà la popstar statunitense Pharrell Williams. Questo ruolo era stato ricoperto dallo stilista Virgil Abloh fino alla sua morte, a novembre del 2021, ed era poi rimasto scoperto per più di un anno fino all’annuncio di martedì.

Williams ha 49 anni ed è cantautore, musicista e produttore discografico di fama internazionale. Nella sua carriera ha vinto svariati premi tra cui 13 Grammy Awards: tra i suoi più grandi successi musicali ci sono le canzoni “Blurred Lines” e “Happy”. Non è comunque nuovo nell’industria della moda: nel 2003 ha cofondato il marchio di abbigliamento streetwear Billionaire Boys Club e negli anni ha collaborato con marchi come Moncler, Chanel e Adidas. La sua prima collezione per Louis Vuitton verrà presentata a giugno, per la fashion week maschile di Parigi.

Louis Vuitton appoints @Pharrell as its new Men's Creative Director. His first collection for Louis Vuitton will be revealed this June during Men's Fashion Week in Paris. #LouisVuitton #PharrellWilliams pic.twitter.com/wAd3io0Ctn

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) February 14, 2023