Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della conclusione del festival di Sanremo, con il successo dei dati di ascolto e la polemica politica della destra sugli interventi degli ospiti, altri titolano sulle parole di Silvio Berlusconi, che ha criticato il presidente ucraino Zelensky considerandolo responsabile della guerra in Ucraina e la presidente del Consiglio Meloni per averlo incontrato, altri ancora seguono i dati sull’affluenza per le elezioni regionali in Lazio e Lombardia, per le quali si vota ancora oggi.