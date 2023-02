Alle regionali in Lombardia l’affluenza è stata del 41,6 per cento, nel Lazio del 37,2 per cento: sono tra i dati più bassi di sempre

Il ministero dell’Interno ha comunicato i dati definitivi relativi all’affluenza in Lombardia e Lazio, dove tra domenica e lunedì si è votato per eleggere i nuovi presidenti di Regione e rinnovare i consigli regionali. In Lombardia ha votato il 41,6 per cento degli aventi diritto al voto, mentre nel Lazio il 37,2 per cento. C’è stato in entrambi i casi un grosso calo di partecipazione degli elettori: alle ultime elezioni regionali del 2018 in Lombardia l’affluenza era stata del 73,8 per cento e nel Lazio del 66,5 per cento. Non sono comunque dati completamente sovrapponibili, perché in quel caso si era votato in un solo giorno e in concomitanza con le elezioni politiche, cosa che fece aumentare l’affluenza anche alle elezioni regionali.

Il risultato dell’affluenza nel Lazio è inoltre il più basso di sempre in un’elezione regionale in Italia, mentre il risultato della Lombardia è il terzo dopo quello delle elezioni in Emilia-Romagna del 2014 (37,7 per cento).