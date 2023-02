La notizia principale sulla maggior parte delle prime pagine di oggi sono le conclusioni del Consiglio Europeo tenutosi giovedì sera a Bruxelles, che sui giornali sono commentate con toni molto diversi, e la polemica fra la presidente del Consiglio Meloni e il presidente francese Macron per l’incontro fra quest’ultimo, il cancelliere tedesco Scholz e il presidente ucraino Zelensky della sera prima. Il Messaggero e il Resto del Carlino aprono invece sulle elezioni regionali di domani e lunedì in Lazio e Lombardia, Avvenire e l’Osservatore Romano seguono gli aiuti nelle zone di Siria e Turchia colpite dal terremoto, Libero e il Riformista titolano sull’arresto di altri due parlamentari europei per la vicenda della presunta corruzione da parte del Qatar e del Marocco, il Manifesto si occupa delle differenze nell’istruzione fra il Sud e il Nord Italia, e i giornali sportivi commentano la vittoria del Milan contro il Torino nella prima partita della giornata di Serie A.