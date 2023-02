La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della polemica politica nata dalle accuse di Fratelli d’Italia al Partito Democratico dopo la visita in carcere di alcuni parlamentari del PD all’anarchico Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41-bis in sciopero della fame per protestare contro questo sistema di detenzione: oltre allo scambio di accuse, molti titoli riportano anche le parole della presidente del Consiglio Meloni, che chiede unità e responsabilità preoccupata per possibili violenze durante le manifestazioni a sostegno di Cospito in programma oggi. Il Manifesto apre invece sul pallone spia cinese avvistato sopra il Montana, negli Stati Uniti, e sulla decisione conseguente del segretario di Stato americano Blinken di annullare il suo viaggio in Cina, Avvenire e l’Osservatore Romano seguono il viaggio in Africa del Papa, e il Fatto titola sui guadagni delle aziende produttrici di armi.