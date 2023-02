Gli Stati Uniti aumenteranno la propria presenza militare nelle Filippine

Giovedì è stato annunciato un nuovo accordo tra Filippine e Stati Uniti, che prevede un rafforzamento della presenza militare statunitense nel paese del sud-est asiatico. Filippine e Stati Uniti hanno una lunga storia di collaborazione e sono ancora legati da un trattato di mutua difesa firmato nel 1951, che era stato aggiornato nel 2014 con un nuovo accordo che prevedeva la possibilità per l’esercito statunitense di avere presidi a rotazione in cinque basi militari filippine.

Giovedì, nel corso di una visita nelle Filippine del segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin, quest’ultimo accordo è stato ulteriormente aggiornato, e agli Stati Uniti verrà ora concesso di avere presidi in altre quattro basi militari del paese. Non è stato specificato dove sono queste basi ma, secondo fonti a conoscenza dei fatti interpellate dal Washington Post, almeno una si troverebbe sull’isola settentrionale di Luzon, in una posizione strategica per operazioni militari a difesa di Taiwan nel caso di un eventuale attacco da parte della Cina.